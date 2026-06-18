東京時間10:46現在 東京金先物APR 27月限（TOCOM） 1グラム＝22870.00（+26.00+0.11%） ＮＹ金先物AUG 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4337.50（-43.90-1.00%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 米国の利上げ期待の高まりが重石となり時間外で軟調、東京金は円安で相殺