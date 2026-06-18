【新興国通貨】ドル人民元はドル高を受けて上昇＝中国人民元 ドル人民元はドル高を受けて上昇。昨日は６．７４\５８０元前後での推移から、海外市場で６．７６２０元前後へ上昇。今朝は６．７６８４元まで上値を伸ばした。対円では円安の勢いが勝り、２３．７６円まで上値を伸ばしている。 CNYJPY23.743USDCNY6.7651