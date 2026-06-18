【新興国通貨】ドルペソは、急騰から調整はいる=メキシコペソ 米FOMCを受けてドルペソは１７．１８前後から１７．４３台まで大きく上昇。すぐに調整が入り、直近１７．２７台とかなり戻している。対円でも一時ペソ安が進み。、９．３２円台から９．２２円前後を付けた。直近９．３０円台とこちらも戻している。 USDMXN17.2719.301