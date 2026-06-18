USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK5.705.645.986.94 1MO6.185.135.865.99 3MO7.365.396.536.41 6MO8.115.597.156.77 9MO8.325.817.476.97 1YR8.546.217.847.19 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.557.796.71 1MO6.127.216.10 3MO6.967.766.42 6MO7.748.286