「英語が話せるようになりたい」「新しい自分を見つけたい」「英語を使って海外でキャリアを築きたい」――。輝かしい未来への希望を胸に抱いて、多くの若者が海外を目指すワーキングホリデー（以下、ワーホリ）。しかし、「ワーホリ国際大学校」の学長として、これまでに計300件以上の相談に応じてきた筆者は、そんなキラキラとしたイメージとは異なる、厳しい現実を目の当たりにしてきました。たとえ同じ制度のもと、同じ期間、