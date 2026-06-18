俳優の日向亘、伊東蒼、藤原大祐が１８日、ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「ブラッサム」（２０２６年秋スタート）で、主人公・葉野珠（石橋静河）のきょうだいを演じることが発表された。珠の弟・葉野守を演じる日向は「このお仕事をはじめてからずっと願い続けてきた連続テレビ小説への出演を今回『ブラッサム』で叶えることが出来ました」と感激。「“守”という名前のように、自分の愛する人たちを大きく包み込むような優しさを