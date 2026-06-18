物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は5月21日に亡くなった橋本淳さんを取り上げる。＊＊＊「ごく普通の言葉で場面を切り取る」橋本淳さんの名を知らずとも作詞した「ブルー・ライト・ヨコハマ」は聴き覚えがあるだろう。1968年、いしだあゆみさんが歌い、150万枚を売り上げた名曲だ。筒美京平さんの作曲による斬新なリズムと物憂げなメロディー、いし