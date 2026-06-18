お笑いトリオ「ネプチューン」の原田泰造と体操界のレジェンド・森末慎二氏が１８日、都内で「クラシアン」新ＣＭ発表イベントに出席した。イメージキャラクターに就任した原田は「クラシアのＣＭに出るということで本当に光栄です。隣にレジェンドがいて、うれしい気持ちでいっぱいです」と笑顔を見せた。新ＣＭでは、最新のＡＩ技術を活用して約３０年前の森末氏と現在の原田が共演。撮影に森末氏は参加しておらず、原田は「