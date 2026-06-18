阪神・藤川球児監督が１８日、株式会社タレックスと視界コンディショニングサポート契約を締結したことを同社が発表した。タレックスは大阪で１９３８年に創業し、７０年代に世界初の全面均整の球面ガラス、球面プラスチック偏光レンズの開発に成功したことなどが評価された「偏光レンズ」における専門メーカー。藤川監督も以前から「目の健康」を重要視。同社がストレスをはじめ、長時間疲れにくい快適な視界をサポートしてい