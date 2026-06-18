２４年１１月末をもって２３年所属していた吉本興業とのマネジメント契約を円満に終了し、フリーになったお笑いタレントのエハラマサヒロが妻と人気店へ食事に行った様子を公開。サプライズがあったことも明かした。１７日、自身のインスタグラムに「ママさんと数ヶ月待ちの天麩羅屋さんに行ってまいりました。やっと子ども達も大きくなってきてたまに良いものを夫婦で食べられる時間ができましてね５人もいるもんで、１０年