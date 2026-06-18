お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダル（41）が、17日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。大物MCから言われた衝撃のひと言を明かした。同番組では、ひとり芸日本一決定戦「R−1グランプリ2026」で優勝した今井らいぱち、「見取り図」盛山晋太郎と共演。R−1王者となったことで、毎月10日ほどあった休みがなくなり、1日複数に増えた仕事で「毎日が楽しい」と語った今井。一方で「