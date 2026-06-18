◇W杯北中米大会1次リーグＫ組 コロンビアーウズベキスタン（2026年6月17日メキシコシティ）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグK組第1戦は17日（日本時間18日）でコロンビア（FIFAランク13位）がウズベキスタン（同50位）と対決。試合前の国歌斉唱でMFハメス・ロドリゲス（34＝ミネソタ・ユナイテッド）が涙する場面があった。南米の強豪コロンビア。前回大会こそ出場を逃したものの、今大会で通算7回目の出