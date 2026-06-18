自作プログラムで、インターネット上から集めた個人情報をキャンペーンサイトに自動応募できるようにし、特典のギフトカード計約792万円分を詐取したとして、警視庁は18日までに、詐欺などの疑いで会社役員の男（46）を逮捕した。