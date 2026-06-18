栃木県上三川町の強盗殺人事件の1週間ほど前、現場近くで住宅侵入に使える工具を所持していたとして男が逮捕されました。警察によりますと、窪谷優生容疑者は先月6日、仲間と共謀して、栃木県上三川町で正当な理由がないにもかかわらず、指定侵入工具であるマイナスドライバー1本を軽自動車に隠して所持した疑いがもたれています。上三川町では先月14日、富山英子さんが殺害される強盗殺人事件があり、窪谷容疑者らは窃盗目的で同