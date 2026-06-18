米国防総省は１６日、在日米軍を傘下に置くインド太平洋軍を「太平洋軍」に改称すると発表した。元の名称に戻す。太平洋からインド洋に及ぶ軍の管轄地域に変更はないとしている。第１次トランプ政権は２０１８年、中国への対抗として日本や豪州、インドなどとの連携強化を図る「インド太平洋戦略」を重視する観点からインド太平洋軍に改称していた。今回の改称について、国防総省は「歴史的なルーツを尊重した」などと説明し