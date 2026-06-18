お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（49）が18日、MCを務める日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演。北海道・知床半島沖で2022年、観光船「KAZU1（カズワン）」が沈没し乗客乗員計26人全員が死亡、行方不明となった事故で、釧路地裁が17日、業務上過失致死罪に問われた運航会社「知床遊覧船」社長桂田精一被告（62）に求刑通り、法定刑の上限である禁錮5年の実刑判決を言い渡したことに言及した。同乗