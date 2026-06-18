「定期預金」の金利を三井住友信託銀行が期間限定で2％以上に引き上げます。三井住友信託銀行が来月1日から8月31日まで、新たに500万円以上を5年の「定期預金」に預けた個人顧客などを対象に、1％としている金利を2％以上に優遇する取り組みを始めます。今週、日銀が政策金利を1％に引き上げたことを受け、メガバンク3行も「普通預金」の金利を年0.4％に引き上げましたが「定期預金」は、決められた期間、預金引き出しができない性