アルコ＆ピース（平子祐希、酒井健太）がMCを務め、旬の芸人たちが49秒のショートネタで笑いの腕を競い合う『まいにち賞レース』。6月17日（水）の放送では、渋谷のリアルな人間模様を再現する「××時の渋谷選手権」を開催。スクールゾーン、たつろう、スパイク、や団といった憑依型の実力派芸人たちが参戦し、ハイレベルなコントバトルを繰り広げた。【映像】賞レースで前代未聞の事態！「コンセプトが全然違う」ネタ中にMCが異