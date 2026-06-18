【週刊少年チャンピオン 2026年29号】 6月18日 発売 価格：400円 【拡大画像へ】 秋田書店は、マンガ雑誌「週刊少年チャンピオン 2026年29号」を6月18日に発売した。価格は400円。 今号の表紙と巻頭グラビアには、グループ卒業目前のモーニング娘。’26・牧野真莉愛さんが登場。付録として両面BIGポスターがついてくるほか、限定QUOカードプレゼント