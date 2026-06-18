無印良品が、2026年6月10日に三井ショッピングパークの公式通販サイト「＆mall（アンドモール）」にオープンしました。送料無料キャンペーンや割引クーポンの配布など、お得なオープン記念キャンペーンを実施中です。ファッションアイテムやコスメがお得！3つのキャンペーンを紹介します。（1）送料無料7月1日1時59分までの期間中、1人1回限り送料が無料になります。（2）無印良品カテゴリー限定クーポン7月1日1時59分まで、「ファ