三菱重工業がマドを開け一時２３５円高の４０９５円と約３週間ぶりにフシ目の４０００円台を回復する場面があった。ＡＩとの融合が進むドローンに関して産業用にとどまらず、世界的に地政学リスクが高まるなかで軍事用としての注目度が一段と高まっている。そうしたなか、同社は敵からの攻撃用ドローンを味方のドローンで撃ち落とすカウンタードローンの量産試作機を開発したことが、１８日付の日