丸八ホールディングスが続伸している。１７日の取引終了後に、２７年３月末時点の株主から株主優待制度を導入すると発表したことが好感されている。毎年３月末時点で５単元（５００株）以上を保有する株主を対象に、ふとんのクリーニングを無料で提供するクリーニングパックを保有株数１０００株未満で１枚パック、保有株数１０００株以上で２枚パック提供する。 出所：MINKABU PRESS