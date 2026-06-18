ＲＯＸＸは高い。１７日取引終了後、採用支援サービス「ＺキャリアＡＩ面接官」について、システム大手のワークスアプリケーションズ（東京都千代田区）の新卒採用において導入を開始したと発表した。これが材料視されているようだ。同サービスは採用活動の一部をＡＩで代替し、面接工数の削減や選考リードタイム短縮を実現するもの。 出所：MINKABU PRESS