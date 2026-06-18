アルチザネットワークスが続伸している。１７日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を１６万株（自己株式を除く発行済み株数の１．８２％）、または１億円としており、取得期間は６月１９日から７月３１日まで。株主還元と資本効率の向上を図ることが目的という。 出所：MINKABU PRESS