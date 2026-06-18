太陽誘電は高値圏での乱高下。朝安後にプラス圏に浮上したが上値では売りに押されており、強弱観が対立するなか荒い値動きとなっている。ＳＭＢＣ日興証券は１７日、同社株の投資評価を３段階で最上位の「１」から真ん中の「２」に引き下げた。目標株価は５０００円から１万８５００円に見直した。データセンター（ＤＣ）用セラミックコンデンサ（ＭＬＣＣ）は強含みを予想するが、足もとのバリュエーションや