午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９５１、値下がり銘柄数は５５７、変わらずは４９銘柄だった。業種別では３３業種中２２業種が上昇。値上がり上位にサービス、電気機器、銀行、精密機器など。値下がりで目立つのは海運、石油・石炭、空運など。 出所：MINKABU PRESS