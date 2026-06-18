ライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」が、総合温浴施設「浅草ROXまつり湯」との初コラボレーションイベント「Vライバー限定！スカイツリーを望む絶景スパ『浅草ROXまつり湯』コラボモデルになろう！」を、6月17日より開催中だ。 （関連：【画像あり】「17LIVE」で活躍するVライバーたち） 本イベントは、イチナナのVライバー事業8周年を記念して実施されるもの。17LIVEでは2018年よりVライ