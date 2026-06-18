瀬戸内地方は、湿った空気の影響で雲が広がっています。昼過ぎ以降もおおむね曇りで、岡山県では雷を伴い激しい雨の降るところがあるでしょう。天気の急変に注意してください。日中の最高気温は岡山と高松で30度、津山で29度の予想です。17日よりも2度以上気温が高いでしょう。 19日は前線や湿った空気の影響で曇りの見込みです。香川県では夜になると、雨雲のかかるところがあるでしょう。朝の最低気温は岡山で24度、津山で22度