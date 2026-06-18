区分支給限度額は、介護保険サービスを利用するときに、要介護度ごとに決められている1ヶ月あたりの上限です。限度額の範囲内であれば、利用者は所得に応じて原則1～3割の自己負担でサービスを利用できます。この記事は、区分支給限度額の基本的な仕組み、要介護度ごとの上限、対象となるサービス、限度額を超えた場合の費用、上手に活用するポイントを解説します。 監修社会福祉士：小田村 悠希（社