喉のつかえ感やイガイガ、咳が続くなどの違和感があっても、「風邪かな？」と見逃してしまいがちです。しかし、逆流性食道炎が原因のこともあります。胸やけがなくても起こる初期症状や、受診を考える目安について、佐藤内科診療所院長の佐藤先生に聞きました。 ※2026年5月取材。 監修医師：佐藤 泰弘（佐藤内科診療所） 1989年、東邦大学医学部卒業。1992年、東京慈恵会医科大学附属病院第一内科（現・消化器・肝臓