鼻茸が取れたらどうすべき？メディカルドック監修医が対処法や考えられる原因・病気・何科へ受診すべきかなどを解説します。気になる症状は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はメディカルドックにて『「鼻茸が取れる」のは「蓄膿症」や「副鼻腔炎」が原因？医師が徹底解説』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：磯野 志真（医師） 東京慈恵会医科大学医学部卒業。耳鼻咽喉科