開催：2026.6.18 会場：フェンウェイ・パーク 結果：[Rソックス] 0 - 3 [ブルージェイズ] MLBの試合が18日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとブルージェイズが対戦した。 Rソックスの先発投手はウィリアム・ベネット、対するブルージェイズの先発投手はブレイドン・フィッシャーで試合は開始した。 3回表、9番 アンドレス・ヒメネス 6球目を打ってライトへのタイムリー