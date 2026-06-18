やはり伊東純也の存在は日本代表に欠かせない。改めてそう感じさせるオランダ代表戦の24分間だった。ベンチスタートとなった伊東は66分からピッチに立ち、同じく途中出場の冨安健洋、菅原由勢との連携で右サイドを活性化。菅原のスルーパスに抜け出したクロスが相手に当たってCKを獲得すると、自身のCKから小川航基のドンピシャヘッドをお膳立て。小川のヘディングシュートは鎌田大地をかすめてゴールインとなったため、アシス