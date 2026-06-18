元日本代表でJ２栃木シティに所属する鈴木武蔵が６月18日、自身のXを更新。「イベント開催中止のお知らせ」を発表。次のように伝えた。「この度、６月21日に開催予定でした『W杯のイベント』ですが、開催に必要な人数に達しなかったため、誠に残念ではございますが中止とさせていただくことになりました。ご参加を楽しみにしていただいていた皆様には、ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。既にお支払いいただいております