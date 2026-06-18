ワールドカップ期間中にもかかわらず、世界的ストライカーの“まさかの姿”がファンを驚かせた。ノルウェー代表FWのアーリング・ハーランドが６月17日、自身の公式インスタグラムを更新。「NYC」と題し、アメリカ・ニューヨークでのプライベートショットを公開した。現地16日に行なわれた北中米ワールドカップのグループステージ初戦で、ノルウェーはイラク代表に４−１で快勝。ハーランドは２ゴールを叩き込み、白星発進の