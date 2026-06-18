18日11時現在の日経平均株価は前日比1231.73円（1.76％）高の7万1133.98円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は951、値下がりは557、変わらずは49と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を282.59円押し上げている。次いでＳＢＧ が194.70円、イビデン が142.13円、村田製 が106.20円、ファストリ が102.18円と続く。 マイナス寄与度は40.23