ロックバンド「ウルフルズ」のボーカル・トータス松本（59）が今月14日、パーソナリティーを務める大阪・FMCOCOLO「GotYouOSAKA」（日曜後2・00）に生出演。戦国武将・荒木村重役を好演しているNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）の舞台裏を明かした。＜※以下、ネタバレ有＞NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を