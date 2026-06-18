NHKは18日、女優の石橋静河（31）が主演を務める今年後期の連続テレビ小説「ブラッサム」の主人公・葉野珠（はの・たま）の弟・妹役を発表した。俳優の日向亘（22）、伊東蒼（20）、藤原大祐（22）が出演する。山口県岩国を舞台に明治、大正、昭和を駆け抜け自由を求め続けた作家・宇野千代をモデルとした物語。石橋がヒロインを務め、岩国から上京して作家の道を切り開き、関東大震災と戦争、結婚と離婚、倒産、借金とさまざ