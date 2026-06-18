先進7カ国首脳海外（G7）サミットに出席した高市早苗首相が、レアアースなどの輸出規制をめぐって中国を名指ししたことが中国でも報じられた。高市首相はフランス・エビアンで開催されたG7サミットで「中国によるレアアースの輸出規制などの対日措置がG7などの同志国のサプライチェーンに影響を及ぼしかねない」と強い懸念を示した。その上で、G7や国際機関と連携し、重要鉱物のサプライチェーンを強化していくことが重要との認識