◇ア・リーグブルージェイズ３−0レッドソックス（2026年6月17日ボストン）これぞケガの功名だ。ブルージェイズが17日（日本時間18日）、敵地でレッドソックスと対戦。7投手の継投で今季4度目の完封勝利を手にした。これで2連勝で借金を2とした。この日の先発は10日（同11日）に史上11人目の3500奪三振を達成した通算222勝の「生きる伝説」シャーザーの予定だった。しかし41歳のベテラン右腕は、登板前に背中のけいれ