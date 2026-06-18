◇ア・リーグレッドソックス0−3ブルージェイズ（2026年6月17日ボストン）レッドソックスは17日（日本時間18日）、本拠地でのブルージェイズ戦で0−3の零敗を喫した。吉田正尚外野手は「6番・DH」で先発出場。2打数1安打で迎えた0−2の5回2死満塁で代打を送られる屈辱となった。吉田は6月の打率がこの試合を終えて.207で、打点、本塁打なし。厳しい立場で出場を続けていたが、この日の安打も打球が走者に当たり記録上