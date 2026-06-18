タレントの南明奈（37）が17日、自身のインスタグラムを更新。長男が生まれてから私服では履かなくなったものを明かした。「衣装」と記し、最近の衣装の写真をアップした。パンツスタイルにパンプスを合わせたショットで「子供生まれてから、私服でほぼヒールを履かなくなったから」と明かした。「時々衣装でヒールを履くとすぐ筋肉痛になっちゃう」と記した。これに、ファンからは「笑顔がまぶしい」「かわいい」などの