一等の高額当選をかけたスクラッチくじの開封で極めて珍しい並びが出現し、スタジオがパニックに陥った。【映像】全員が立ち上がったスクラッチの結果芸人が己の話術で、度を超えた強烈な実体験を初出しのエピソードトークとして披露するバラエティ番組『ドーピングトーキング2』（ABEMA）が6月17日に放送された。MCを務める粗品（霜降り明星）のほか、ゲストとしてマユリカ（中谷・阪本）、文田大介（囲碁将棋）、濱田祐太郎