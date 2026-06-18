『THE SECOND〜漫才トーナメント〜』2025年大会で準優勝に輝くなど実力派の芸人が、身分を隠して一般の大喜利カフェに挑んだ結果、プライドを粉々に打ち砕かれる衝撃の結末を迎え粗品が驚くシーンがあった。【映像】変装して大喜利する実力派芸人＆強すぎる一般人の回答も（写真あり）芸人が己の話術で、度を超えた強烈な実体験を初出しのエピソードトークとして披露するバラエティ番組『ドーピングトーキング2』（ABEMA）が6