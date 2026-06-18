長毛ハムスターが定番の回し車で運動をしながら、なぜかこちらをじっと見つめてくる姿がSNSで話題を集めている。【映像】回し車からはみ出して見つめる姿（実際の様子）投稿したのは、ハムスター・キミマロくんの飼い主（@MotherLoverrrr）。ふわふわの長い毛がかわいらしく、のんびりマイペースだというキミマロくんが、回し車からはみ出しながらこちらを見つめてくるコミカルな様子を撮影し、Xに投稿した。飼い主によると