阪神は18日、球団ホームページと公式Xで「ファンサービスに関するお願い」と題してファンへ向けて移動時や宿舎周辺での選手の対応に関して協力を願うメッセージを発信した。以下、球団ホームページに掲出されたメッセージ。「日頃より阪神タイガースへ温かいご声援を賜り、誠にありがとうございます。監督・コーチ・選手の公共交通機関での移動時、ならびに宿舎周辺におきましては、ファンの皆さま、ご通行中の皆さま、およ