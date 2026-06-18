8人タッグマッチで、相手の手に噛みつくまさかの行為に騒然。さらにその手を介して“噛みつきタッチ”なる残虐かつ斬新なワンシーンが展開され「エグい」「食べ物じゃないぞ」などのツッコミが相次いだ。【映像】前代未聞の“噛みつき”行為＆タッチ6月16日に後楽園ホールで行われたプロレスリング・ノア「NEO GLOBAL TAG LEAGUE 2026」。AMAKUSA、小田嶋大樹、キッド・ライコス1号、キッド・ライコス2号と”TEAM 2000X”OZAWA