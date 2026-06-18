16日、神奈川県鎌倉市のマンションで81歳の男性が遺体で見つかりました。駆けつけた警察官に体当たりしたとして逮捕された息子が、殺害をほのめかす供述をしていて、警察が経緯を調べています。警察によりますと16日、「知人がSNSで『父親を木刀で殴った』という投稿をしている」などと通報がありました。SNSの投稿に住所が書かれた鎌倉市のマンションに警察官が駆けつけると、高柳雅一さんが頭あたりから血を流して倒れているのが