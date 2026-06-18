6月16日、17日の2日間にわたって、東京・TOYOTA ARENA TOKYOでひなた坂46による公演『17th Single ひなた坂46 LIVE』が開催された。【写真】多彩な衣装とパフォーマンスで魅了！『17th Single ひなた坂46 LIVE』の写真がたっぷりひなた坂46は、日向坂46のシングル表題曲を歌う選抜メンバー以外で構成されたアンダーグループ。今回は、平岡海月を座長に、四期生＆五期生の若手メンバー計13人が参加した。ライブでは、日向坂46