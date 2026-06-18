4人組ロックバンド「flumpool」は17日、ドラムス・小倉誠司（42）にジストニアの症状の可能性があることを公表した。治療に専念するため、当面の間ライブ活動を休止するとしている。ジストニアとは、どのような症状なのか。「ジストニア」は、自分で制御できない筋肉が緊張・収縮で、異常な姿勢や反復するけいれんが起こる神経疾患。局所性のものから全身に症状がでるものなど症状は多様で、ストレスで悪化しやすいとされてい